Глава Следкома Александр Бастрыкин высоко оценил обратную связь следственного управления с жителями Кубани

Председатель Следственного комитета России провел оперативное совещание. Фото: пресс-служба СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в онлайн-режиме оперативное совещание по вопросам деятельности территориальных следственных органов по развитию электронных каналов связи с населением. Опыт взаимодействия кубанского следственного управления с жителями региона был высоко оценен главой следкома.

- В 2022 году общее количество обращений граждан по электронным каналам связи выросло с 26 тысяч в первом квартале минувшего года до 37 тысяч за последний квартал 2022 года. Рассмотрением и анализом таких обращений в Следственном комитете занимается Информационный центр. Аналитики учитывают как поступившие в колл-центры управлений звонки, так и комментарии в соцсетях, - рассказали в пресс-службе СК России.

На совещании была отмечена востребованность современных дистанционных способов коммуникации населения с государственными органами. Председатель СК России подчеркнул значимость непосредственного взаимодействия с представителями Следкома и получения в режиме реального времени разъяснений правового характера.