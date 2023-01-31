Игорь Федосов назначен руководителем департамента строительства Кубани

Игорь Федосов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Руководителем департамента строительства Кубани стал Игорь Федосов. Распоряжение о назначении подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Игорю Федосову 30 лет, у него уже есть опыт госслужбы. Ранее Федосов занимал должность заместителя министра культуры Кубани. У нового главы департамента профильное образование. В 2014 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а спустя пять лет получил второе высшее юридическое образование в Кубанском государственном университете.

С 2008 по 2017 год Игорь Федосов работал в коммерческих организациях, в том числе на руководящих должностях. В 2021 году стал начальником отдела госзакупок министерства культуры Краснодарского края, а с 24 июня 2022 года занимал должность заместителя министра культуры Кубани.