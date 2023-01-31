Более 23 тысяч услуг от центра «Мой бизнес» получили предприниматели Кубани

Центр был создан в 2019 году. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В 2022 году центр «Мой бизнес» Кубани оказал более 23 тысяч услуг представителям малого и среднего бизнеса, а также самозанятым и физлицам. В образовательных проектах центра приняли участие свыше 5 тысяч слушателей. Также благодаря помощи кубанские производители попали на международные выставки «WorldFood Moscow» и «Петерфуд-2022».

– В прошлом году в Центр за услугами обратилось порядка 11 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а также свыше 2,2 тысяч физических лиц и более 1,1 тысячи самозанятых. Самыми востребованными услугами стали консультации по началу ведения собственного дела, – рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Кубани Елена Пистунова.

Также на базе Центра «Мой бизнес» работают инжиниринговый центр и центр прототипирования. Предпринимателям помогают разработать собственный логотип и узнаваемый дизайн. В 2022 году за поддержкой обратилось более 40 субъектов МСП. Для них произвели свыше 260 прототипов и изделий.