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НовостиЭкономика31 января 2023 17:40

На цветочные рынки Кубани поступили 125 кг мимозы из Абхазии

Первые партии мимозы начали ввозить в Россию из Абхазии
Евгения ХАЛИКОВА
Оформление цветов в приоритете перед другими грузами. Фото: t.me/customs_rf

Оформление цветов в приоритете перед другими грузами. Фото: t.me/customs_rf

Таможенники оформили партию ароматного груза на таможенном посту МАПП Адлер. В России ввезли 125 кг цветов. Обычно сезон мимозы начинается в середине февраля, но из-за теплой погоды в 2023 году он начался раньше.

- Основные поставки мимозы будут идти с конца февраля до марта. Мимозу ввозят во все регионы России. Причем, везут, как крупными коммерческими партиями, так и небольшими букетами, - сообщили в Федеральной таможенной службе.

Перед транспортировкой хрупкие цветы герметично упаковывают и перевозят в условиях низких температур, чтобы они не испортились. На границе цветочный груз не заставляют томиться в очереди и оформляют в приоритетном порядке в кратчайшие сроки. В 2022 году в Россию ввезли 145 тонн пушистых букетов