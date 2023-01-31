В Новороссийске устанавливают личности «черных лесорубов», срубивших деревьев на 350 тысяч рублей

Незаконная рубка обнаружена в Новороссийском лесничестве. Фото: t.me/mpr_kk

В Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре устанавливают детали нарушения лесного законодательства. В Шесхарисском участковом лесничестве «черные» дровосеки поработали топорами и причинили природе солидный ущерб.

- Объем срубленной древесины составил 4,3 куб. метров, а ущерб, причиненный государственному лесному фонду – более 350 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе министерства приводных ресурсов Краснодарского края.

Данное нарушение выявил государственный лесной инспектор в ходе патрулирования территории земель лесного фонда. Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают личности нарушителей, чтобы привлечь к установленной законом уголовной ответственности.