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НовостиПроисшествия31 января 2023 18:17

В Новороссийске устанавливают личности «черных лесорубов», срубивших деревьев на 350 тысяч рублей

Правонарушение было установлено в Шесхарисском участковом лесничестве
Евгения ХАЛИКОВА
Незаконная рубка обнаружена в Новороссийском лесничестве. Фото: t.me/mpr_kk

Незаконная рубка обнаружена в Новороссийском лесничестве. Фото: t.me/mpr_kk

В Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре устанавливают детали нарушения лесного законодательства. В Шесхарисском участковом лесничестве «черные» дровосеки поработали топорами и причинили природе солидный ущерб.

- Объем срубленной древесины составил 4,3 куб. метров, а ущерб, причиненный государственному лесному фонду – более 350 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе министерства приводных ресурсов Краснодарского края.

Данное нарушение выявил государственный лесной инспектор в ходе патрулирования территории земель лесного фонда. Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают личности нарушителей, чтобы привлечь к установленной законом уголовной ответственности.