Узнали, где будут отключения света в Сочи 1 февраля 2022 года

В сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 1 февраля без электроэнергии останутся жители более 50 улиц. Света не будет на улицах Мясникяна, Светогорская, Гранатовая, Мзымтинская, Афонская, Пермская, Блинова, Черновицкая, Челябинская, Ворошиловградская, Коммунаров, Энергетиков, Дорога на Большой Ахун, Новороссийское шоссе, Светлая, Голенева 26, 26/5, Пригородная, Пластунская, Буковая, Дубовая, Альпийская, Кубанская, Первомайская, Пластунская, Целинная, Енисейская, Атарбекова, Приморская набережная 15а, Черноморская 1/3, Театральная 4/6, 8А, 6, 6/4, 6А, Пионерская 2, 4, 6, 6Б, Комсомольская 1, 1А, Семашко, Высокогорная, Армянская, Львовская, Закатная, Октемберянская, Садовников и Енисейская.

- Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение – сообщили в сочинском филиале «Россети Кубань».

Также будет ограничена подача электроэнергии на переулках Ближний, Теневой 43, 45, Овощной, Енисейский и Атарбекова.

Столкнуться с неудобствами и жители садовых товариществ «Зефанос-4», «Металлист», «Колизей», «Алинка», а также сотрудники и посетили кафе «Розарий».