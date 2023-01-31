Жители Краснодара внесли предложения в проект строительства трамвайной ветки в район Немецкой деревни

Проект трамвайной ветки в район Немецкой деревни планируют реализовать до конца 2024 года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарцы внесли свои предложения относительно участка строительства трамвайной ветки в район Немецкой деревни. Всего на комиссии по землепользованию и застройке поступило около четырех десятков просьб от горожан. Все они будут рассмотрены в начале февраля, а затем на сайте администрации и городской Думы Краснодара будет опубликовано заключение о результатах общественных обсуждений.

— Общественные обсуждения ветки от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня» были разбиты на несколько этапов, так как Западный Обход только недавно перешел на муниципальный баланс. Теперь, когда край переда нам этот участок автодороги, мы сможем расширить проезжую часть и построить трамвайную линию, — рассказал вице-мэр Владимир Архипов.

Проект трамвайной ветки в район Немецкой деревни будет реализован в рамках концессионного соглашения с ООО «Синара — ГТР Краснодар». До конца 2024 года появится трамвайная ветка от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня» общей протяженностью 14,6 км.