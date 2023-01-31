На Кубани водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и спровоцировал массовую аварию

Водитель нарушил правила дорожного движения. Фото: t.me/gibdd123region

В Славянском районе на автодороге "Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк" произошла массовая авария с участие трех автомобилей. Как сообщили в ГИБДД по Краснодарском краю, водитель большегрузного автомобиля «МАН» не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении автомобиля «Вольво» с полуприцепом и допустил с ним столкновение.

- От удара автомобиль «Вольво» продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель», двигающимся в попутном направлении, - дополнили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал водитель грузовика. Мужчина доставлен в больницу Славянского района.