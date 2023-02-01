Погода в Адыгее 1 февраля 2023: горы утопают в снегах

Узнали, какой будет погода в Адыгее 1 февраля 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 1 февраля 2023 года.

В Адыгее новый месяц начался с ухудшения погоды. 1 февраля в республике местами идут дожди и снега. Температура воздуха днем повысится до +7 градусов. Ветер северный, 1 м/с. Ночью температура опустится до +1 градуса. Ветер западный, 2 м/с.

В Лаго-Наки погода облачная. Горные вершины укутаны снежным одеялом. В светлое время суток воздух прогреется до +6 градусов. Ветер северный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с.