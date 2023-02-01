Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов продлил контракт об участии в СВО Фото: t.me/PervyshovEA

Бывший мэр Краснодара продлил контракт об участии в СВО. Об этом Евгений Первышов сообщил в своем telegram-канале.

Экс-глава краевого центра рассказал, что на несколько дней заехал в Краснодар. Евгений Первышов посетил встречу губернатора Кубани с депутатами Госдумы от региона, где предложил усилить контроль за исполнением социальных обязательств в отношении участников СВО и их семей.

- По поручению президента правительством и администрацией края принято много мер по их поддержке. Считаю, что исполнение этих мер нужно максимально контролировать на всех уровнях - федеральном, региональном и муниципальном. Сейчас на передовой очень много ребят из Краснодарского края. Любая поддержка очень важна для них и их родных, - отметил Первышов.

Напомним, бывший глава Краснодара подписал контракт и отправился в зону СВО в октябре 2022 года. Он вошел в подразделение БАРС «Каскад», которое сформировали из депутатов, отправившихся добровольцами в зону спецоперации.