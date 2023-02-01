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НовостиОбщество1 февраля 2023 4:37

Что произошло за ночь 1 февраля в Краснодарском крае

Члены «Профсоюза СССР» пытались заказать убийство судебного пристава
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК

Авария с 30 авто и двумя погибшими в Адыгее попала на контроль Александра Бастрыкина. Страшное ДТП произошло три года назад, но до сих пор виновные не понесли наказания.

После взрыва балкона жильцы пострадавшего в Краснодаре дома пожаловались на перебои с электричеством. Жильцы многоэтажки после ЧП забили тревогу.

Жители Краснодара внесли предложения в проект строительства трамвайной ветки в район Немецкой Деревни. Результаты общественных слушаний станут известны 11 февраля.

В Анапе задержали четверых мужчин, планировавших поджечь дом. Члены «Профсоюза СССР» пытались заказать убийство судебного пристава.