Объем сельхоз продукции уменьшился на 2,9 % в республике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объем сельхозпродукции Адыгеи за прошлый год составил более 34,5 млрд рублей. В сравнении с 2021 годом показатель уменьшился на 2,9%.

- В 2022 году всеми хозяйствами собрано 616,5 тысячи тонн зерна и зернобобовых культур в весе после доработки (94,1% к 2021 году), из них пшеницы – 417,5 тысяч тонн (94,6%), кукурузы на зерно – 92,6 тысяч тонн (88,2%), риса – 49,7 тысяч тонн (100,8%). Валовой сбор подсолнечника на зерно за год составил 110,8 тысячи тонн (103,7% к 2021 году), картофеля – 22,8 тысячи тонн (118,1%), овощей открытого и закрытого грунта – 36,5 тысячи тонн (88,7%), - сообщили в Краснодарстате.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», снижение произошло и в отрасли животноводства. Количество скота и птицы на убой в сравнении с 2021 годом сократилось на 7,9%. Всего произведено 31,4 тысячи тонн мяса. Что касается яиц, то куры-несушки за 2022 год снесли 100 млн яиц.