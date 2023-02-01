Губернатор Кубани: Для развития винного туризма необходимы новые туристические объекты

В регионе насчитывается 93 винодельческих хозяйства Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел встречу с депутатами Госдумы от региона. Участники обсудили законопроект о развитии винного туризма на виноградопригодных землях.

Так, по инициативе краевого минсельхоза, лицензированные хозяйства смогут возводить винодельни на виноградопригодных участках винодельни. Уточняется, что туробъект должен занимать не более одного гектара.

В настоящее время в регионе насчитывается 93 винодельческих хозяйства. Отмечается, что при строительстве каждым винодельни будет занято 0,2% виноградопригодных участков. При этом экономический эффект будет значительным.

- Виноградопригодные земли исключили из использования в других целях, присвоили им статус. И мы будем продолжать защищать их от хаотичной застройки. В то же время для развития винного туризма необходимы винодельни, шато, другие туристические объекты. К этому вопросу необходимо подойти взвешенно и только в рамках правового поля, которое четко определяет границы стройки, и ни квадратного метра больше, - отметил глава региона.

Кроме того, на развитие винного туризма повлияет вывод из тени гостевых домов. Сейчас в крае насчитывается более пяти тысяч объектов, деятельность которых не регулируется. В законопроекте учтут понятие «гостевой дом».

- При этом выход из тени не должен осложнить работу малому бизнесу бесконечными проверками контролирующих органов, - отметил Вениамин Кондратьев. - Все наши предложения направлены только на то, чтобы предприниматели работали легально, создавали рабочие места, платили налоги, предоставляли комфортный отдых своим гостям.

Отмечается, что гостевые дома принимают десятки тысяч туристов.

– Необходимо максимально упростить порядок их работы, - сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. - В весеннюю сессию рассмотрим законопроект в первом чтении. Надеюсь, общими усилиями закон будет принят.