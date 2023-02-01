На Кубани 1 февраля отмечают освобождение Выселковского и Павловского районов

1 февраля 1943 года на Кубани освобождены Выселковский и Павловский районы Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани отмечают годовщину освобождения Выселковского и Павловского районов. Ровно 80 лет назад, 1 февраля 1943 года, муниципалитеты были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор края рассказал о боях, развернувшихся на территории районов.

- Здесь развернулись ожесточенные бои вблизи железнодорожных узлов и разъездов, имевших стратегическое значение для контроля над коммуникациями. Активное сопротивление оккупантам оказывали бойцы партизанского отряда «Степной», - отметил глава региона.

В ходе боевых действий в районах сильно пострадали школы. Но спустя месяц, в марте 1943 года, ученики вновь смогли сесть за парты.