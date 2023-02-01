Самый дорогой дом в Красной Поляне продается за два млрд рублей

Риелторы проанализировали динамику спроса на дома в Красной Поляне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Риелторы проанализировали динамику спроса на дома в Красной Поляне. По итогам 2022 года недвижимостью в поселке начали интересоваться на 15% меньше.

- В прошлом году пик покупательского интереса к недвижимости в Поляне пришелся на третий квартал, когда число запросов выросло на 32,62% относительно второго квартала, - рассказала в пресс-службе одного из крупного агентства недвижимости.

В настоящее время в Красной Поляне продается 1,6 тысяч объектов жилья. Предложения по квартирам увеличились на 113%, а в сегменте частных домов рост составил 42,51% (+284 объекта).

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, самый дорогой дом в поселке продается за два миллиарда рублей. За эту сумму будущий покупатель станет владельцем особняка площадью 1,4 тысячи квадратных метра, а участок - 1,1 га.