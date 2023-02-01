Школы Анапы ремонтируют. Фото: t.me/chistoAnapa

В школах Анапы проходит большой ремонт. Работы осуществляются в четырех учебных заведениях. Это 2, 5, 12 и 14 школы.

- Самые масштабные изменения проходят в 5 школе. Там заменили 42 метра трубопровода холодного водоснабжения. Также демонтировали старую сантехнику, установили 12 новых умывальников и 8 унитазов, 32 крана, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что в школе прошел большой ремонт электрики. В ней заменили светильники и автоматические выключатели, 30 метров проводки, электромеханизмы в пищеблоке, розетки и выключатели.