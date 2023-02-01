Жители трех улиц Майкопа останутся без света на несколько часов

Перебои со светом будут с 9 до 12 часов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Три улицы Майкопа останутся без света с 9 до 12 часов. Отключения связаны с перераспределением нагрузок на линию электропередачи.

- Специалисты будут проводить работы по перераспределению нагрузок по линиям электропередачи 0,4кВ от ТП-62, - сообщили в городской ТЭЦ,

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», без света останутся следующие улицы: Победы (от Курганной до Некрасова), Майкопская (от Курганной до Ветеранов) и Ветеранов (от Майкопской до Ленина).