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НовостиОбщество1 февраля 2023 5:48

Жители трех улиц Майкопа останутся без света на несколько часов

Работы направлены на улучшение качества энергоснабжения
Валерия ГОДОВНИКОВА
Перебои со светом будут с 9 до 12 часов

Перебои со светом будут с 9 до 12 часов

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Три улицы Майкопа останутся без света с 9 до 12 часов. Отключения связаны с перераспределением нагрузок на линию электропередачи.

- Специалисты будут проводить работы по перераспределению нагрузок по линиям электропередачи 0,4кВ от ТП-62, - сообщили в городской ТЭЦ,

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», без света останутся следующие улицы: Победы (от Курганной до Некрасова), Майкопская (от Курганной до Ветеранов) и Ветеранов (от Майкопской до Ленина).