Дворец самбо в Краснодаре планируют достроить к 2024 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани рассказал о строительстве Дворца самбо в Краснодаре. Ввести в эксплуатацию спортивный объект планируют в январе 2024 года.

В настоящее время Дворец самбо готов на 10%. Специалисты устанавливают каркас, прокладывают наружные сети водоснабжения и водоотведения и заливают основание под пол.

В спорткомплексе подготовят арену для соревнований с коврами для спортивной борьбы и самбо, татами для дзюдо, место для сцены и пьедестала. В проекте также учли разминочный зал с коврами, татами и трибуны на три тысячи мест для зрителей.

- Такое крупное спортивное учреждение необходимо региону. До конца 2024 года мы откроем центры единоборств во всех муниципалитетах края. И «Дворец самбо» станет основным в этой системе, - отметил Вениамин Кондратьев.

Новый Дворец самбо дополнит «Город спорта» в Краснодаре. В него входят «Баскет-Холл» для занятий игровыми видами спорта, Ледовый дворец для игр по хоккею и фигурного катания, комплекс учебно-тренировочных залов «Чемпион» и Дворец водных видов спорта.