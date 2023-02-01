Мошенники выдавали сувенирные монеты под видом царских Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре мошенники продали за 430 тысяч рублей сувенирные монеты под видом царских. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

С заявлением в полицию обратился приезжий, который проживает в Краснодаре. Он рассказал, что на улице Красных Партизан встретил троих незнакомцев. Мужчины предложили купить якобы настоящие царские монеты – 126 штук за 430 тысяч рублей.

Мошенники убедили покупателя в том, что монеты золотые, предложив проверить одну из них в ломбарде. Эксперт подтвердил ценность антиквариата, после чего мужчина согласился купить монеты. Всю сумму на покупку он взял в долг у знакомого. Но после сделки решил вновь проверить их в другом ломбарде.

Ювелир, осмотревший монеты, сделал вывод, что они сувенирные. Узнав об этом, покупатель «антиквариата» обратился в полицию. Мошенников позже задержали в Крыму.

Как выяснилось, один из подозреваемых убеждал жертву в том, что монеты настоящие. Тем временем его сообщники ходили вместе с покупателем в ломбард, после чего отдавали «антиквариат». При этом в ломбарде они давали ювелиру настоящие монеты, а покупателю - сувенирные.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Жителей и гостей города, пострадавших от задержанных мошенников, просят обратиться в полицию по номеру 02, с мобильного 102 или на телефон дежурной части 268-40-45.