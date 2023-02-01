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НовостиОбщество1 февраля 2023 7:05

Загрузка санаториев и отелей с лечебной базой в Сочи составляет 70%

Город развивают как всесезонный курорт
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В городе постоянно ремонтируют санатории. Фото: администрация Сочи

В городе постоянно ремонтируют санатории. Фото: администрация Сочи

В Сочи загрузка санаториев и отелей с лечебной базой составляет 70%. Данное направление для отдыха активно развивается. Сочи планируют сделать всесезонным курортом. В городе постоянно ремонтируют санатории. Только в 2022 году на курорте модернизировали не менее 10 объектов.

- Оценил преобразования в пансионате «Бургас» в Адлерском районе. Здесь расширили программы лечения, появилась постковидная реабилитация. В феврале в пансионате вводят спортивно-оздоровительный комплекс, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, на территории пансионата планируют построить дополнительный блок для медицины и детского центра. К слову, в горах Сочи открыли центр с педиатрическим направлением. Были разработаны программы для всех возрастов.