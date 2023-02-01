О вопросах догазификации домов в Адыгее рассказали в прямом эфире

Во время прямой трансляции рассказали о догазификации в СНТ Адыгеи Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

О вопросах догазификации домов в садоводческих некоммерческих товариществах Адыгеи рассказали в прямом эфире. Республиканский ЦУР провел трансляцию с гендиректором АО «Газпром газораспределение Майкопа» Игорем Сырчиным.

- Садоводства в границах газифицированного поселения попадают в программу догазификации. Но бесплатно – только доведение газопровода до границы СНТ. Внутри – за счет членов садоводства, которые также могут заключить с нами договор», – рассказал Игорь Сырчин.

Отказ в услугах газификации может прийти в том случае, если предоставлен неполный пакет документов или там указаны недостоверные сведения. А также если дом расположен в негазифицированном населенном пункте.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в прямом эфире обсудили работу общественного транспорта в республике. Автобусы подключат к приложению, а на остановках появятся мусорки.