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НовостиОбщество1 февраля 2023 7:13

О вопросах догазификации домов в Адыгее рассказали в прямом эфире

Стало известно, по какой причине в проведении газа в СНТ может быть отказано
Валерия ГОДОВНИКОВА
Во время прямой трансляции рассказали о догазификации в СНТ Адыгеи

Во время прямой трансляции рассказали о догазификации в СНТ Адыгеи

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

О вопросах догазификации домов в садоводческих некоммерческих товариществах Адыгеи рассказали в прямом эфире. Республиканский ЦУР провел трансляцию с гендиректором АО «Газпром газораспределение Майкопа» Игорем Сырчиным.

- Садоводства в границах газифицированного поселения попадают в программу догазификации. Но бесплатно – только доведение газопровода до границы СНТ. Внутри – за счет членов садоводства, которые также могут заключить с нами договор», – рассказал Игорь Сырчин.

Отказ в услугах газификации может прийти в том случае, если предоставлен неполный пакет документов или там указаны недостоверные сведения. А также если дом расположен в негазифицированном населенном пункте.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в прямом эфире обсудили работу общественного транспорта в республике. Автобусы подключат к приложению, а на остановках появятся мусорки.