Полицейские Анапы задержали 20-летнего вора
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полицейские Анапы задержали вора, у которого украли краденную видеокамеру. 20-летний мужчина похитил имущество на 47 тысяч рублей.
- Житель Анапы обратился в полицию. Он пояснил, что кто-то похитил экшен-видеокамеру «Go Pro Hero 9 Black Edition» стоимостью 42 тысячи рублей с территории поселка Малый Утриш. Также вор забрал зарядное устройство для аккумуляторных батарей стоимостью 5 тысяч рублей, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.
Мужчину задержали по месту регистрации в Саратовской области. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Молодой человек признался в содеянном. Задержанный пояснил, что украденную камеру не сможет возвратить владельцу, потому что после совершения преступления ее похитили в поезде по дороге домой в Саратовскую область.
На данный момент достоверность версии проверяется. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.