Полицейские Анапы задержали 20-летнего вора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Анапы задержали вора, у которого украли краденную видеокамеру. 20-летний мужчина похитил имущество на 47 тысяч рублей.

- Житель Анапы обратился в полицию. Он пояснил, что кто-то похитил экшен-видеокамеру «Go Pro Hero 9 Black Edition» стоимостью 42 тысячи рублей с территории поселка Малый Утриш. Также вор забрал зарядное устройство для аккумуляторных батарей стоимостью 5 тысяч рублей, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Мужчину задержали по месту регистрации в Саратовской области. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Молодой человек признался в содеянном. Задержанный пояснил, что украденную камеру не сможет возвратить владельцу, потому что после совершения преступления ее похитили в поезде по дороге домой в Саратовскую область.

На данный момент достоверность версии проверяется. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.