Новое общественное пространство создадут в Сочи при строительстве яхтенной марины

Марина будет носить название “Южный риф”. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи планируют реконструировать морской порт и семь причалов. А в Адлерском районе собираются построить новую яхтенную марину. В связи с этим здесь планируют создать новое общественное пространство.

- Учитывая дефицит земельного ресурса в Адлере и необходимость создания современного курорта в прибрежной зоне, потребность создания современного курорта в прибрежной зоне возрастает, - заявила председатель совета директоров группы компаний «Альянс Марин Девелопмент» Ольга Шебзухова.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, марина будет носить название “Южный риф”. На территории возведут морской рекреационный комплекс с различными объектам общественной зоны. Во время строительства и благоустройства марины будут ориентироваться на территории Центрального района Сочи и Центральной набережной.