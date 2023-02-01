Обучающий онлайн-семинар проведут для некоммерческих организаций Кубани 7 февраля

Обучающий онлайн-семинар проведут для некоммерческих организаций Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Центр развития гражданского общества организует грантовый конкурс для некоммерческих организаций Кубани, посвященный здоровому образу жизни, физкультуре и спорту. В регионе проведут обучающий онлайн-семинар, на котором расскажут о написании социального проекта и основных ошибках в заявках на участие.

Всего на грантовый конкурс направят 50 млн рублей. Поучаствовать могут некоммерческие и молодежные организации, спортивные федерации, органы территориального общественного самоуправления и казачьи общества. Уточняется, что выделенные средства распределят между победителями конкурса.

- Полученные средства можно направить на улучшение материально-технической базы - обновить спортплощадки и спортзалы, закупить необходимое оборудование. А значит - привлечь больше людей к занятиям спортом, здоровому образу жизни, - отметил директор Центра развития гражданского общества Даниил Лаврешин.

Обучающий онлайн-семинар пройдет уже 7 февраля. Поучаствовать в нем можно, перейдя по ссылке.

Задать возникшие вопросы можно, обратившись в Центр развития гражданского общества по номеру +7 (861) 9914521 или по ссылке.