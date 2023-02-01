На поддержку семьям участников СВО из Сочи выделили более 14,5 млн рублей

Детей бесплатно отправляют в лагеря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи сумма помощи семьям участников спецоперации из средств благотворительного фонда превысила 14,5 миллиона рублей. В настоящее время администрация разрабатывает дополнительные меры поддержки.

- По поручению главы города Алексея Копайгородского продолжаем оказывать всестороннюю адресную поддержку семьям участников СВО. С каждой находимся на постоянной телефонной связи, - рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мэрия города планируют выдавать бесплатные путевки в лагеря детям участников спецоперации. Также рассматривают вариант новых денежных выплат.

К слову, в настоящее время на курорте действуют восемь дополнительных мер поддержки для детей из семей мобилизованных. Например, в школах и детсадах организовали бесплатные питание. Также дети бесплатно ездят в общественном транспорте.

Обратиться за помощью семьи мобилизованных и добровольцев могут в Координационный совет по адресу: улица Советская, 26, с 9:00 до 18:00 (понедельник – четверг), с 9:00 до 17:00 (пятница – суббота). Телефон: 8-918-132-13-60.