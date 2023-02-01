На Кубани за сутки выявили 130 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 130 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели пятеро детей, самому младшему из которых один год. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 59 положительных результатов, в Сочи - 11, в Новороссийске -10. Шесть пациентов прибавилось в Кавказском районе, пять - в Крымском. По четыре новых случая зарегистрировано в Армавире, Абинском и Северском районах, по три – в Кущевском, Приморско-Ахтарском и Геленджике.

- По два новых пациента в Гулькевичском, Красноармейском, Староминском и Тимашевском районах, по одному - в Выселковском, Ейском, Каневском, Крыловском, Курганинском, Лабинском, Ленинградском, Темрюкском, Тихорецком и Туапсинском, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки от осложнений заболевания в регионе скончался один человек. С выздоровлением выписаны 113 пациентов.