Автомобиль передали на хранение маме ребенка Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Житель Краснодара лишился Mercedes из-за долга по алиментам. Мужчина не выплатил около 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Судебный пристав-исполнитель установил, что должник имеет автомобиль Mercedes-Benz 2018 года выпуска. Машину, местоположение которой установили не сразу, объявили в исполнительный розыск.

- Совместно с сотрудниками Межрайонного отдела по розыску должников и их имущества автомобиль нашли, после чего составили акт на наложение ареста на автотранспортное средство, - сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Машину у владельца изъяли и передали на хранение взыскателю – маме ребенка. Теперь в ближайшее время мужчине придется погасить 475 тыс. 590 рублей задолженности. В другом случае автомобиль направят на реализацию, а деньги пойдут на оплату алиментов.