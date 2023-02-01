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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:48

Жители Адыгеи 218 раз за сутки сообщили в полицию о происшествиях

Всего за это время выявили 288 нарушений дорожных правил
Валерия ГОДОВНИКОВА
Большинство из обращений поступало из Тахтамукайского района и Майкопа

Большинство из обращений поступало из Тахтамукайского района и Майкопа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Адыгеи за сутки поступило 218 обращений о происшествиях. Большинство из них поступало из Тахтамукайского района и Майкопа.

- У жителей республики один раз изымались наркотические средства, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Выявлено 13 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за это время на дорогах республики произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Всего зарегистрировали 288 нарушений на дорогах, из них 25 - допущены пешеходами.

Кроме того, жители региона 242 раза за 18 января обращались в полицию с сообщениями о происшествиях. Большинство обращений поступило из Майкопа и Тахтамукайского района.