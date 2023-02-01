Пострадавшего пассажира госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре 17-летний водитель ВАЗ устроил ДТП с пострадавшим. Авария произошла 31 января около 20:00 на улице Красных Партизан.

По предварительным данным, 17-летний подросток без прав за рулем ВАЗ 2107 превысил скорость, не справился с управлением, допустил занос машины и наехал на припаркованный автомобиль ПАЗ.

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир «жигулей». Юношу с травмами доставили в больницу.

- Материалы по данному факту будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетнему и к его родителям, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани 19-летний водитель Nissan врезался в опору ЛЭП. Парень и 20-летняя пассажирка отделались легкими травмами.