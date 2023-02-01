В центре Краснодара 12 февраля ограничат движение транспорта Фото из архива КП

В центре Краснодара 12 февраля ограничат движение для проведения акции к 80-летию освобождения города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Акция «Краснодар 1943. Живая история» начнется в 19:00 на площади около памятника Советским воинам освободителям на улице Постовой, 32. Жители и гости города увидят театрализованный пролог, в котором актеры расскажут об оборонительной операции Краснодара в трех эпизодах - нападение, оккупация и освобождение.

- Участники мероприятия почтут героев минутой молчания. В это время барельеф памятника Советским войнам «оживет» благодаря световым эффектам и мэппинг-шоу, - рассказали в мэрии.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Автомобили не смогут проехать с 16:00 до окончания акции по улице Постовой от улицы Коммунаров до улицы Октябрьской, по улице им. Захарова от улицы Станкостроительной до улицы Постовой, по улице им. Н. И. Кондратенко от улицы им. Захарова до улицы Красной.

Уточняется, что в этот день с 06:00 участки улиц начнут расчищать от припаркованных машин.

- Контролировать ситуацию на дорогах и регулировать движение будут сотрудники ДПС, - уточнили в мэрии. - Водителей просят быть внимательнее и учесть изменения при планировании своих маршрутов.