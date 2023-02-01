Зимний театр в Сочи возобновит работу со 2 февраля

В Сочи вновь заработает Зимний театр. Фото: администрация Сочи

В Сочи вновь заработает Зимний театр. Посетить его можно будет уже 2 февраля. Об этом сообщили в Сочинском концертно-филармоническом объединении.

К слову, все мероприятия будут проходить в установленном ранее порядке. В том числе XVI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета по традиции организуют в Сочи.

Ранее сообщалось, что Зимний театр закрыли на реконструкцию. Подготовительные работы к инженерным изысканиям стартовали 5 января.