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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:30

Жительница Майкопа заплатит 100 тысяч рублей штрафа за фиктивную постановку на учет иностранца

Мужчина не планировал оставаться на указанном адресе
Валерия ГОДОВНИКОВА
Женщина фиктивно поставила на учет иностранца

Женщина фиктивно поставила на учет иностранца

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительнице Майкопа суд назначил штраф в 100 тысяч рублей. Женщина фиктивно поставила на учет иностранца.

- Установлено, что в ноябре 2022 года женщина обратилась в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Майкопу с заявлением о постановке иностранца на миграционный учет у себя по месту регистрации, передав необходимые для постановки на учет документы, в том числе уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по факту мужчина не собирался жить по указанному адресу. А майкопчанка не планировала предоставлять жилье.