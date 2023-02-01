Жительница Майкопа заплатит 100 тысяч рублей штрафа за фиктивную постановку на учет иностранца

Женщина фиктивно поставила на учет иностранца Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительнице Майкопа суд назначил штраф в 100 тысяч рублей. Женщина фиктивно поставила на учет иностранца.

- Установлено, что в ноябре 2022 года женщина обратилась в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Майкопу с заявлением о постановке иностранца на миграционный учет у себя по месту регистрации, передав необходимые для постановки на учет документы, в том числе уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по факту мужчина не собирался жить по указанному адресу. А майкопчанка не планировала предоставлять жилье.