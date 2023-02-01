Около 12 тысяч тонн вторсырья за год отобрали на сортировочном комплексе в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около 12 тысяч тонн вторсырья за год отобрали на сортировочном комплексе в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Всего в 2022 году на переработку направили более 5,8 тысячи тонн стекла, почти 3,4 тысячи тонн пластика, 2,4 тысячи тонн макулатуры, 20 тонн тетрапака и свыше 0,4 тысячи тонн металла.

- Отходы, собранные отдельно жителями города, проходят досортировку на модернизированном комплексе Мусороуборочной компании в хуторе Копанском, - уточнили в пресс-службе администрации региона.

Так, из переработанной макулатуры сделали школьные тетради, коробки и салфетки. А благодаря металлу сэкономлены тонны железной руды. Переработанный пластик используют для изготовления ящиков, пряжи, канцтоваров.

В регионе по нацпроекту «Экология» внедряют раздельный сбор мусора, устанавливают на контейнерных площадках емкости для пластика, бумаги и стекла.