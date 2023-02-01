В Краснодаре сотрудник мэрии получил выговор за снятые номера на муниципальной парковке Фото: krd.ru

В Краснодаре сотрудник мэрии получил выговор за снятые номера на муниципальной парковке. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

- Жена забрала мою машину. Теперь ничего такого не будет, это было случайно, - объяснил свой поступок сотрудник администрации.

Как сообщили в МЦУ Краснодара, за снятые номера он получил дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Накануне мэр краевого центра Евгений Наумов потребовал от заместителей не нарушать правила парковки. Глава города предупредил о серьезных последствиях.

- Если увижу или прочитаю где-то, что они скрывают на своих машинах номера на муниципальных парковках, последствия будут самые серьезные. Как говорится, начни с себя, - сказал Евгений Наумов.