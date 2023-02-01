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НовостиКарта Кубани1 февраля 2023 9:44

В Ейске вывозят строительный мусор после демонтажа части дома, во двор которого упал СУ-34

Для уборки используют экскаватор и пять самосвалов
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ейске вывозят строительный мусор после демонтажа части дома, во двор которого упал СУ-34. Работы начали проводить в январе. Уже убрано более 2,6 тысячи кубометров. Для этого используют экскаватор и пять самосвалов.

- Пострадавшие подъезды дома заново отстроят до 1 ноября 2023 года. Восстановительные работы пройдут в два этапа. Первый - демонтаж аварийных конструкций. На данный момент вывозят строительный мусор. После начнется второй этап. Он подразумевает строительство подъездов и квартир в их планировках на момент ЧС, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Трагедия произошла 17 октября 2022 года. Тогда военный самолет СУ-34 упал рядом с домом по улице Коммунистической.