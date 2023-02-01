Телеканалу «Краснодар» исполнилось 25 лет

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Главному городскому каналу «Краснодар» 1 февраля исполнилось 25 лет. С юбилеем сотрудников телекомпании поздравили глава столицы Кубани Евгений Наумов, председатель Гордумы Вера Галушко, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Одним из первых телеканал «Краснодар» поздравил мэр кубанской столицы Евгений Наумов. В своем телеграм-канале он написал, что сотрудники телекомпании показывают жизнь города, а также объективно рассказывают о его проблемах и достижениях.

- Это всегда драйв, движение вперед. Четверть века подтвердили, что коллектив МТРК справляется с ней блестяще. Они всегда — в центре событий, реализуют самые смелые проекты. И горожане это ценят, - отметил Евгений Наумов.

Мэр также отметил, что в компании работают профессионалы своего дела. Им он пожелал дальнейшего развития и работы на благо Краснодара. А также победить на всех возможных профессиональных конкурсах.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко поблагодарила коллектив телекомпании за неоценимую работу и пожелала сохранить традиции, творческий потенциал, креатив и журналистский азарт.

- 25 лет работы МТРК «Краснодар» — это летопись событий, происходивших в нашем городе в рамках истории новой России. Деятельность телеканала бесценна и в качестве производителя высокопрофессиональной журналистской продукции, позволяющей горожанам и гостям кубанской столицы быть в курсе главных городских событий, и видеоархива, к которому могут обращаться все желающие, — подчеркнула Вера Галушко.

К поздравлениям присоединился и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он напомнил, что телекомпания начинала с несколькоминутных выпусков новостей. Сейчас же в эфире канала в том числе выходят авторские и развлекательные передачи.

Программы канала, добавил глава региона, держат жителей Кубани в курсе всех важных событий края. Однако команда «Краснодара» не останавливается на достигнутом, а продолжает развиваться и идти дальше. Это в том числе отражается в полученных наградах и премиях.

– Убежден, главная составляющая вашего успеха – сплоченный коллектив единомышленников, в котором царит особая творческая атмосфера. Присоединяюсь ко всем теплым словам, которые звучат сегодня в ваш адрес. Желаю ярких побед и интересных проектов! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и добра, – поздравил Вениамин Кондратьев.

С теплыми словами к коллективу канала «Краснодар» обратилась главный редактор телекомпании RT Маргарита Симоньян. На своей странице в Телеграм она опубликовала видеоролик с нарезками выпусков, которые записывались от момента зарождения «Краснодара» и вплоть до наших дней.

Кстати, сейчас программы канала записываются в современной студии, открытой в прошлом году. Современные технологии в том числе позволяют создавать контент с дополнительной реальностью и 3D-графикой.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Маргарита Симоньян напомнила, что начинала свой профессиональный путь корреспондентом телеканала «Краснодар». Она не только работала на местах ЧП, в том числе и во время наводнения в Грозном, но также вела выпуски новостей.

Она отметил, что телеканал «Краснодар» сделал специальную нарезку ее выпусков. Журналистка призналась, что ролик ее растрогал.

- Спасибо, родные. С юбилеем вас, – написала Симоньян.

Кстати, в честь 25-летнего юбилея телеканал «Краснодар» организовал для своих зрителей квест. Победителям подарят умные станции с «Алисой», портативные зарядные устройства, телевизор и многое другое.

Условия довольно просты. Первый этап квеста продлится до 3 февраля. Все что нужно сделать — правильно ответить на три вопроса, заданных в телеграм-канале «Краснодара». Там же можно найти подсказки, если вдруг кто не знает ответов.

Победителей первого этапа пригласят в студию телеканала на второй этап, который состоится 4 февраля в 12:00.

Вещание МТРК «Краснодар» началось в 1998 году. Сейчас канал можно найти на 22-й кнопке в цифровом формате, в кабельных сетях, на смарт-платформах и ОТТ-сервисах на территории Кубани.

Ежедневную программу телеканала составляют выпуски новостей «Краснодар. Сегодня». По выходным в эфир выходят итоговый новостной выпуск «Неделя в Краснодаре», а также несколько десятков авторских программ.