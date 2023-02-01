Жителей просят не переходить по QR-кодам и не звонить по указанным номерам Фото: t.me/opershtab23

Жителей Кубани предупредили о призывах мошенников помочь родственникам отказаться от СВО. В общественных местах и соцсетях все чаще распространяют листовки с QR-кодами и номерами телефонов, сообщили в региональном оперативном штабе.

Мошенники призывают якобы помочь близким отказаться от СВО. На самом деле неизвестные незаконно собирают личные данные жителей. Позже они используют сведения для морально-психологического давления и спам-звонков, хакерских атак на аккаунты в соцсетях, почту, электронные кошельки.

- Жителям края, особенно родственникам участников СВО, ни в коем случае не стоит переходить по QR-кодам в таких листовках или звонить по телефонным номерам, указанным в них, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в мэрии Краснодара опровергли требование для детсадов закупать мешки с песком. Информацию активно распространяли в групповых чатах в мессенджерах. В сообщениях говорилось о том, что в детские сады от каждой группы необходимо закупить по четыре мешка с песком.