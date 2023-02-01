Жителю Кубани дали 15 лет тюрьмы за двойное убийство и хранение взрывного устройства

С мужчины взыскали 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда Фото из архива КП

Жителю Кубани озвучили приговор за двойное убийство и хранение взрывного устройства. Мужчине назначили 15 лет тюрьмы и штраф, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в июле 2022 года в Каневском районе. Тогда подсудимый находился в гостях, где поссорился с приятелями. Во время разборок один из них ударил его, что мужчина не оставил просто так. Он ушел, но позже вернулся уже с охотничьим ружьем, из которого несколько раз выстрелил в приятелей. Оба погибли на месте.

Кроме убийства, мужчину судили за незаконное изготовление и хранение взрывного устройства. Материалы он купил у знакомого, а готовое устройство спрятал в хозпостройке. Позже его обнаружили и изъяли сотрудники краевого УФСБ.

- Суд счел вину подсудимого доказанной. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 110 000 рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

С подсудимого также взыскали 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.