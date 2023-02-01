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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:31

Более 30 организаций Сочи предоставляют бесплатные услуги для семей участников СВО

Программа осуществляется по единому абонементу «Мы вместе»
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
По абонементу можно бесплатно посетить цирк, аттракционы, зоопарки, шоу дельфинов и конный театр. Фото: администрация Сочи

По абонементу можно бесплатно посетить цирк, аттракционы, зоопарки, шоу дельфинов и конный театр. Фото: администрация Сочи

В Сочи 34 организации начали предоставлять бесплатные услуги для семей участников СВО по единому абонементу «Мы вместе». Его разработала администрация города вместе с медицинской, культурной, туристической и развлекательной отраслями.

– Семьи участников СВО с детьми могут совершенно бесплатно посетить музейные комплексы и кинотеатры, ряд объектов Кавказского государственного природного биосферного заповедника, а также Сочинского национального парка, пройти обследование в медицинских организациях, – рассказал начальник управления социальной политики Александр Митников.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, по абонементу можно бесплатно посетить цирк, аттракционы, зоопарки, шоу дельфинов и конный театр. Дети могут пройти бесплатное обследование в частных клиниках. Данной услугой воспользовались уже более 200 жителей.

В январе текущего года в Сочи выдано 60 абонементов «Мы вместе». Получить его можно в управлении социальной политики администрации Сочи по адресу: ул. Горького 15, каб. 16, по будням с 09:00 до 18:00, контактный телефон 266-06-06 (доб. 0244).