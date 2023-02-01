Более 30 организаций Сочи предоставляют бесплатные услуги для семей участников СВО

По абонементу можно бесплатно посетить цирк, аттракционы, зоопарки, шоу дельфинов и конный театр. Фото: администрация Сочи

В Сочи 34 организации начали предоставлять бесплатные услуги для семей участников СВО по единому абонементу «Мы вместе». Его разработала администрация города вместе с медицинской, культурной, туристической и развлекательной отраслями.

– Семьи участников СВО с детьми могут совершенно бесплатно посетить музейные комплексы и кинотеатры, ряд объектов Кавказского государственного природного биосферного заповедника, а также Сочинского национального парка, пройти обследование в медицинских организациях, – рассказал начальник управления социальной политики Александр Митников.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, по абонементу можно бесплатно посетить цирк, аттракционы, зоопарки, шоу дельфинов и конный театр. Дети могут пройти бесплатное обследование в частных клиниках. Данной услугой воспользовались уже более 200 жителей.

В январе текущего года в Сочи выдано 60 абонементов «Мы вместе». Получить его можно в управлении социальной политики администрации Сочи по адресу: ул. Горького 15, каб. 16, по будням с 09:00 до 18:00, контактный телефон 266-06-06 (доб. 0244).