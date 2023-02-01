Резал ножом, словно не в себе. Мужчина пытался убить соседа на глазах у прохожих

Мужчина набросился на соседа, начал избивать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это жуткий случай произошел в Адлерском районе Сочи. Мужчина пытался убить соседа на глазах у прохожих. ЧП случилось на улице Приреченской 31 января.

По словам очевидцев, один из мужчин был подшофе. Изрядно выпив, он шел по улице и крушил все, что попадается ему под руку. В какой-то момент пьяный дебошир обратил внимание на своего соседа. Слово за слово, они сцепились. В дело пошли кулаки.

Мужчина набросился на соседа, начал избивать. А через мгновение он достал из кармана нож и стал размахивать им. Он пытался перерезать горло соседу, но тот изо всех сил сопротивлялся. Тогда агрессор стал бить знакомого кулаком по лицу.

Очевидцы умоляли агрессивного мужчину прекратить, но тот не унимался. Утихомирить его все-таки удалось, но уже полицейским.

- В полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, происходящем на улице Приреченской. Один из участников драки задержан, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сириусу.

Известно, что задержанный ранее уже устраивал дебоши. Но оставался без наказания. Сейчас сотрудники ОМВД России по федеральной территории Сириус разбираются в обстоятельствах инцидента. Проводится проверка.

А тем временем пострадавшего доставили в больницу. У него травмы различной степени тяжести.