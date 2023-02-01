Более 700 человек расселили из аварийного жилья на Кубани в 2022 году Фото из архива КП

Более 700 человек расселили из аварийного жилья на Кубани в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в новое жилье переехали владельцы 283 квартир, которые находятся в аварийных домах. Всего в регионе переселили 707 человек с 11,6 тысячи кв. м.

- Переселение из аварийного жилья на Кубани идет хорошими темпами. Этап 2022-2023 годов адресной программы мы начали досрочно - в 2021 году, - отметил вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Напомним, в крае расселяют жильцов домов, признанных аварийными до 2017 года. Новое жилье с 2019 года получили почти 3,7 тысячи человек, что на 21,5% выше плана. Общая площадь расселенных аварийных домов составляет 52,7 тысячи кв. м, а план перевыполнен на 6%.