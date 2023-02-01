Семь детей-сирот получили ключи от новых квартир. Фото: https://t.me/savv_asker

Ключи от новых квартир получили сироты в Адыгее. На эти цели в 2022 году выделили более 12,6 млн рублей. Благодаря чему в районе приобрели семь новых жилплощадей.

- С большим удовольствием поздравил людей с новосельем, - рассказал глава Тахтамукайского района Аскер Савв. - Благодаря поддержке главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, тесному взаимодействию с застройщиками мы смогли выполнить все социальные обязательства в полном объеме.

Квартиры находятся в новых микрорайонах. Фото: https://t.me/savv_asker

Как удалось узнать «КП» - Кубань», квартиры находятся в новых микрорайонах. В них соблюдены все необходимые условия для комфорта. В этом году также планируют приобрести жилплощади для детей-сирот. На эти цели направят более 11 млн рублей.