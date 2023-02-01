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НовостиОбщество1 февраля 2023 11:02

Жителей Краснодарского края предупредили о паводках

Паводки в регионе из-за осадков прогнозируют с 5 по 6 февраля
Светлана ОВДЕЙ
Жителей Краснодарского края предупредили о паводках из-за осадков Фото из архива КП

Жителей Краснодарского края предупредили о паводках из-за осадков Фото из архива КП

В Краснодарском крае прогнозируют паводки с 5 по 6 февраля. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- В период с 5 по 6 февраля существует риск формирования снего-дождевых паводков в Краснодарском крае и Республике Крым, - предупредили во ВНИИ ГОЧС.

Так, риск схода лавин и снежных масс сохраняется в горах регионов Южного, Сибирского федеральных округов и Мурманской области. В настоящее время, как отмечают ученые, гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям.