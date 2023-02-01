Глава Абинского района Вячеслав Иванов Фото: vk.com/ivanovabinskiy

Телефонные мошенники представляются главой Абинского района Кубани и просят оплатить услуги. Об этом глава муниципалитета Вячеслав Иванов сообщил в своем telegram-канале.

Уточняется, что мошенники звонят от его имени коллегам и знакомым с просьбой оплатить услуги.

- Убедительно прошу не поддаваться на такие провокации и ни в коем случае никому ничего не переводить. Сведения о подозрительных абонентах уже переданы в правоохранительные органы. Будьте бдительны, берегите себя! – написал Вячеслав Иванов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, что в Майкопе телефонные мошенники выманивали деньги от имени следователей. Представившись сотрудниками СУ СК республики, они просили данные банковских карт.