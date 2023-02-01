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НовостиОбщество1 февраля 2023 11:56

В Адыгее уменьшились рождаемость и детская смертность

За прошлый год в республике родилось 4,4 тысячи малышей
Валерия ГОДОВНИКОВА
В 2022 году в республике родилось 4403 ребенка

В 2022 году в республике родилось 4403 ребенка

В Адыгее уменьшились рождаемость и детская смертность. Об этом рассказал министр регионального минздрава Рустем Меретуков.

- В 2022 году в республике родилось 4403 ребенка. Показатель рождаемости составил 9,4 случая на 1000 человек, что на 5% меньше показателя 2021 года за аналогичный период (в 2021 году - 9,9), - рассказал министр регионального минздрава Рустем Меретуков.

Кроме того, за прошлый год сократилось количество младенческих смертей.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», за этот период провели 139 процедур ЭКО за счет средств ОМС.