ГПБ Мобайл появился в Краснодарском крае

Фото: Газпромбанк

Мобильный оператор от Газпромбанка начал свою работу в 2020 году и присутствует уже во многих регионах России. Теперь жители Краснодарского края могут оформить SIM-карту в отделениях Банка или при помощи доставки, предъявив паспорт. ГПБ Мобайл предлагает линейку "Тариф года", в которую входят следующие тарифы: "S" включает в себя до 10 ГБ интернета ежемесячно, 300 минут и 50 SMS, "M" - 15 ГБ, 400 минут и 50 SMS, а "L" - 20 ГБ, 500 минут и 50 SMS. При выборе любого пакета абоненту будут доступны безлимитные исходящие вызовы и мессенджеры.

В случае внесения единовременного платежа и подключения к программе лояльности "Быть вместе", действующей для абонентов оператора и клиентов Газпромбанка, не нужно будет платить за связь в течение года. Стоимость "Тарифа года S" составит 490 рублей, "Тарифа года M" - 890 рублей, а "Тарифа года L" - 1390 рублей. Кроме того, абонентам предоставляется возможность выбрать тарифы из линейки "Быть вместе" и получить скидку до 70%. Подключаясь к "Легко", "Удобно" и "Выгодно", в первый месяц ГБ, минуты и SMS будут удвоены, а за переход со своим номером прибавляется 5 ГБ ежемесячно.