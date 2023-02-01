В Краснодаре из ТРК «Галактика» эвакуировали 100 человек из-за сирены

В Краснодаре из ТРК «Галактика» эвакуировали 100 человек из-за пожарной сигнализации Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре из ТРК «Галактика» эвакуировали 100 человек. Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация.

Пользователи соцсетей начали распространять информацию о том, что из ТРК по улице Уральской эвакуируют людей. А около здания посетители и прохожие увидели пожарную машину. Уточняется, что серьезного ЧП в здании не произошло.

- Пригорание пищи на плите, эвакуировано 100 человек из-за сработки автоматической пожарной сигнализации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.