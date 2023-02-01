Где лучше отдохнуть на длинные февральские в России?

Рейтинг недорогих курортов для отдыха россиян на февральские выходные (которые продлятся с 23 по 26 число) возглавил Геленджик. Список формировался на основе данных сервисов Travel и Bronevik.com – участников экосистемы МТС.

Цены на проживание в Геленджике выиграли, заняв первое место. Стоимость составила около 2 300 рублей в сутки. В Новороссийске, обычно пользующемся не меньшей популярностью, цены оказались выше (здесь одна ночь февральских праздников обойдется примерно на 1,5 тысячи рублей дороже). Но можно выбрать для отдыха и Ростов-на-Дону, Самару или Томск – там проживание в среднем отеле выйдет порядка 2 800 рублей в сутки.

Любителям зимней экзотики и лыжных покатушек придется выложить около 13 700 рублей за ночь (например, в горном кластере Сочи, Эстосадок). А путешественникам в Петербург проживание на длинных выходных обойдется порядка в 3 800 в сутки. Надо отметить, что Северная столица – один из лидеров планируемых поездок. Далее идут Ярославль и Казань. В этих двух городах номера в отелях в среднем будут стоить в среднем 6 000 рублей в день.

При создании данного рейтинга были рассмотрены условия бронирования в 30 наиболее популярных для отдыха и поездок городов России, стоимость обозначена на 24 января 2023 года.