В Анапе мужчина угнал машину и сжег ее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе пьяный мужчина угнал машину и сжег ее, испугавшись наказания. 37-летнего ранее судимого местного жителя задержали полицейские.

- В правоохранительные органы по факту угона автомобиля ВАЗ 21074 обратился анапчанин. Личность и местонахождение подозреваемого удалось установить с помощью интеллектуальной системы видеонаблюдения «Купол», - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Задержанный уточнил, что находился в нетрезвом состоянии и увидел машину в районе Южного рынка по улице Краснодарской. Внутри автомобиля находился ключ, и он решил прокатиться.

Мужчина доехал до кладбища на улице Шевченко, где испугался совершенного преступления и решил скрыть его с помощью поджога автомобиля.

На данный момент 37-летнему местному жителю грозит до пяти лет тюрьмы.