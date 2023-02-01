В очереди на Керченскую переправу стоят 55 машин Фото: t.me/opershtab23

В очереди на Керченскую паромную переправу стоят 55 машин. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего машины переправляют четыре парома - «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария». За сутки они перевезли в Крым 261 автомобиль и 313 пассажиров.

Ожидающие очередь машины находятся на парковке в поселке Ильич.

- В основном это фуры с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв, - сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничение ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.